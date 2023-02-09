Lucas Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Beltran 29 Mart 2001 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Beltran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Lucas Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Beltran'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Beltran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beltranlucass/

Lucas Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate II

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

15 Temmuz 2021 yılında CA Colón

27 Haziran 2022 yılında River Plate

Lucas Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Beltran şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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