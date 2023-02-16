Lucas Beraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Beraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Beraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Beraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Beraldo 24 Kasım 2003 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Lopes Beraldo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Beraldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Lucas Beraldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Beraldo'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Beraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Beraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Beraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Beraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında São Paulo U20

1 Temmuz 2022 yılında São Paulo

Lucas Beraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Beraldo şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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