Lucas Bergvall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bergvall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bergvall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bergvall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bergvall 2 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bergvall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Bergvall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Bergvall'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Bergvall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Bergvall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Bergvall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Bergvall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2022 yılında IF Bromma U19

15 Temmuz 2022 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Lucas Bergvall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bergvall şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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