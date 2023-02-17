Lucas Besozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Besozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Besozzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Besozzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Besozzi 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Besozzi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Lucas Besozzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Besozzi'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Besozzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Besozzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Besozzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Besozzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lanús II

10 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Lanús II

Lucas Besozzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Besozzi şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Besozzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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