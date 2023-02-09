Lucas Blondel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Blondel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Blondel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Blondel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Blondel 14 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Blondel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Lucas Blondel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Blondel'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Blondel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Blondel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Blondel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Blondel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

18 Şubat 2021 yılında Tigre

Lucas Blondel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Blondel şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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