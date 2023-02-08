Lucas Bonete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bonete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bonete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bonete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bonete 12 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas da Costa Bonete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bonete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Lucas Bonete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Bonete'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Bonete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Bonete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Bonete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Bonete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Lucas Bonete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bonete şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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