Lucas Boye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Boye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Boye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Boye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Boye 28 Şubat 1996 tarihinde San Gregorio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Boye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Lucas Boye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Boye'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Boye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LucasBoye1

http://www.instagram.com/lucasboye31/

Lucas Boye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Boye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Boye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Boye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

8 Eylül 2015 yılında Newell's

30 Haziran 2016 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Torino

31 Ocak 2018 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2018 yılında Torino

18 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

30 Haziran 2019 yılında Torino

2 Ağu 2019 yılında Reading

30 Haziran 2020 yılında Torino

21 Eylül 2020 yılında Elche CF

30 Haziran 2021 yılında Torino

1 Temmuz 2021 yılında Elche CF

Lucas Boye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Boye şuan Elche CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Boye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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