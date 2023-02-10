Lucas Bruera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bruera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bruera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bruera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bruera 19 Ekim 1997 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bruera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Lucas Bruera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Bruera'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Bruera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Bruera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Bruera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Bruera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes II

1 Ağu 2018 yılında Chacarita Jrs

25 Ağu 2020 yılında Villa Dálmine

3 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Lucas Bruera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bruera şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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