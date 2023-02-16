Lucas Brumme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Brumme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Brumme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Brumme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Brumme 25 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Brumme Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Brumme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 2 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Brumme'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Brumme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Brumme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Brumme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Brumme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında U. Berlin U17

1 Temmuz 2016 yılında BFC Dynamo U19

16 Ocak 2018 yılında BFC Dynamo

2 Ocak 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Lucas Brumme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Brumme şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Union Berlin (-2016), BFC Dynamo (2016-12/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.