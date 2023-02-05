Lucas Buades kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Buades Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Buades adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Buades Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Buades 28 Aralık 1997 tarihinde Muret şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Buades Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLK FOOT yapmaktadır. Lucas Buades, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Buades'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Buades Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Buades isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Buades Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Buades futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Lucas Buades Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Buades şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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