Lucas Camarao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Camarao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Camarao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Camarao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Camarao 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Leonardo Reinaldo Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Camarao Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Camarao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Camarao'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Camarao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Camarao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Camarao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Camarao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Camarao şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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