Lucas Canizares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Canizares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Canizares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Canizares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Canizares 10 Mayıs 2002 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Cañizares Conchello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Canizares Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Canizares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Canizares'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Canizares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucascanizares1/

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Lucas Canizares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Canizares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Canizares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Canizares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

Lucas Canizares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Canizares şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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