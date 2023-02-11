Lucas Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Cano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Cano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Cano 9 Mayıs 1995 tarihinde José C. Paz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Matías Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Cano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Lucas Cano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Cano'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Cano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Cano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Cano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Cano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos II

1 Ocak 2015 yılında Argentinos Jrs.

16 Ocak 2017 yılında FELDA United

31 Aralık 2017 yılında Argentinos Jrs.

9 Ocak 2018 yılında La Serena

27 Şubat 2019 yılında Chacarita Jrs

25 Ekim 2020 yılında San Martín (T)

11 Temmuz 2022 yılında Arsenal Sarandí

4 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Lucas Cano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Cano şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucas Cano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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