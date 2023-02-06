Lucas Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Cardoso 3 Ağu 2000 tarihinde Poxoréu şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Cardoso Moreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Cardoso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Lucas Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Cardoso'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Cuiabá-MT

12 Ocak 2022 yılında Santo André

29 Mart 2022 yılında Cuiabá-MT

Lucas Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Cardoso şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.