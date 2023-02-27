Lucas Carnevalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Carnevalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Carnevalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Carnevalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Carnevalli 29 Mart 1995 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Lima Carnevalli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Carnevalli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Carnevalli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Carnevalli'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Carnevalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Carnevalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Carnevalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Carnevalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Anzio

2 Aralık 2016 yılında Unipomezia

1 Temmuz 2017 yılında Silva SD

1 Temmuz 2018 yılında Titus Petange

3 Temmuz 2019 yılında Varzim

15 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2021 yılında Anápolis

17 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Lucas Carnevalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Carnevalli şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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