Lucas Carrizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Carrizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Carrizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Carrizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Carrizo 20 Mayıs 1997 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Eduardo Carrizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Carrizo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Carrizo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Carrizo'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Carrizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Carrizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Carrizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Carrizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Quilmes

17 Temmuz 2018 yılında CA San Telmo

1 Temmuz 2019 yılında GyE Mendoza

4 Ocak 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında GyE Mendoza

Lucas Carrizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Carrizo şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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