Lucas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Castro 9 Nisan 1989 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Nahuel Castro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Castro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fiorio Management S.R.L. yapmaktadır. Lucas Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Castro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucascastro/

Lucas Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2009 yılında Gimnasia

3 Ağu 2011 yılında Racing Club

20 Temmuz 2012 yılında Catania

1 Temmuz 2015 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2018 yılında Cagliari

31 Ocak 2020 yılında SPAL

31 Ağu 2020 yılında Cagliari

1 Eylül 2020 yılında SPAL

21 Ocak 2021 yılında Karagümrük

30 Temmuz 2021 yılında Adana Demirspor

31 Mayıs 2022 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Lucas Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Castro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.