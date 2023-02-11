Lucas Chaparro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Chaparro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Chaparro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Chaparro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Chaparro 5 Mart 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Damián Chaparro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Chaparro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Chaparro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Chaparro'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Chaparro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Chaparro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Chaparro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Chaparro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

9 Ağu 2018 yılında Juv. Évora

19 Eylül 2018 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Fénix de Pilar

22 Haziran 2022 yılında CD Riestra

Lucas Chaparro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Chaparro şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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