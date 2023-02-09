Lucas Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Chaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Chaves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Chaves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Chaves 9 Ağu 1995 tarihinde Martín Coronado şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Abraham Chaves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Chaves Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Lucas Chaves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Chaves'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Chaves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucaschaves.95/

Lucas Chaves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Chaves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Chaves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Chaves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Argentinos U20

1 Ocak 2012 yılında Argentinos II

1 Ocak 2015 yılında Argentinos Jrs.

1 Haziran 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Lucas Chaves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Chaves şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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