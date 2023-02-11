Lucas Chiozza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Chiozza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Chiozza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Chiozza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Chiozza 1 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Chiozza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Chiozza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 22 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Chiozza'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Chiozza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Chiozza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Chiozza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Chiozza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2020 yılında GyE Jujuy II

22 Mayıs 2022 yılında Gimnasia (J)

Lucas Chiozza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Chiozza şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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