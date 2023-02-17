Lucas Colitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Colitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Colitto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Colitto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Colitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Colitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Colitto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Colitto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Colitto 1 Haziran 1994 tarihinde San Martin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Andrés Colitto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Colitto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Lucas Colitto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Colitto'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Colittoboyu ve yaşı kaç

Lucas Colitto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Colitto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Colitto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Colitto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2014 yılında Arouca

1 Ağu 2015 yılında CA Unión

26 Ocak 2016 yılında Arouca

27 Ocak 2016 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2016 yılında Arouca

26 Temmuz 2016 yılında Herediano

1 Mart 2017 yılında Gualaceo SC

25 Ağu 2017 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2018 yılında Atlanta

5 Temmuz 2019 yılında Barracas C.

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

Lucas Colitto kimdir

Lucas Colitto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Colitto şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Colitto nereli

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