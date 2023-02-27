Lucas Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Correia 18 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Correia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Correia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lucas Correia'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Amneville U19

1 Temmuz 2018 yılında CS Fola Esch

Lucas Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Correia şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Correia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

F91 Düdelingen, FC Metz

Lüksemburg U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.