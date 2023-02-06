Lucas Crispim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Crispim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Crispim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Crispim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Crispim 19 Nisan 1994 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Crispim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Crispim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flashforward, S.L. yapmaktadır. Lucas Crispim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Crispim'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Crispim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/crispimlucas/

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Lucas Crispim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Crispim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Crispim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Crispim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2014 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2014 yılında Santos FC

17 Haziran 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Santos FC

3 Ağu 2016 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2016 yılında Santos FC

1 Ocak 2018 yılında São Bento (SP)

1 Ocak 2019 yılında Guarani

2 Mart 2021 yılında Fortaleza

Lucas Crispim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Crispim şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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