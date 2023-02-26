Lucas Cueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Cueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Cueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Cueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Cueva 16 Mayıs 2001 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Cueva Gordillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Cueva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Cueva'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Cueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Cueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Cueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Cueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2018 yılında U. Católica U20

1 Ocak 2019 yılında Uni. Católica

Lucas Cueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Cueva şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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