Lucas De Bolle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas De Bolle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas De Bolle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas De Bolle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas De Bolle 22 Ekim 2002 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas De Bolle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lucas De Bolle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas De Bolle'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas De Bolle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas De Bolle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas De Bolle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas De Bolle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle U23

1 Eylül 2022 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2023 yılında Newcastle U21

Lucas De Bolle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas De Bolle şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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