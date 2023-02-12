Lucas De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas De Los Santos 28 Eylül 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Teodoro De Los Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas De Los Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas De Los Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas De Los Santos'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2017 yılında Cerrito

31 Temmuz 2017 yılında Danubio U19

10 Mart 2019 yılında Cerrito

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında La Luz

8 Nisan 2022 yılında Basáñez

7 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Lucas De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas De Los Santos şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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