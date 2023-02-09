Lucas De Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas De Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas De Sa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas De Sa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas De Sa 4 Ocak 1996 tarihinde Faxinal dos Guedes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Itamir de Sá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas De Sa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas De Sa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas De Sa'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas De Sa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas De Sa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas De Sa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas De Sa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2017 yılında Tombense

1 Aralık 2018 yılında Avaí FC

16 Ocak 2019 yılında Tombense

18 Eylül 2019 yılında Joinville-SC

22 Şubat 2021 yılında Tombense

22 Temmuz 2021 yılında Piracicaba

17 Kasım 2021 yılında Tombense

20 Ocak 2022 yılında GE Juventus-SC

23 Mayıs 2022 yılında CA Catarinense

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Lucas De Sa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas De Sa şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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