Lucas Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Delgado 24 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Lucas Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Delgado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM soccer sueños de un crack yapmaktadır. Lucas Delgado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Delgado'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2016 yılında Barracas C.

1 Ağu 2017 yılında CA Temperley

1 Mart 2019 yılında Liepaja

6 Temmuz 2019 yılında Nacional Potosí

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2020 yılında Fénix de Pilar

5 Ağu 2021 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2021 yılında Fénix de Pilar

3 Şubat 2022 yılında Sacachispas

24 Mart 2022 yılında Fénix de Pilar

24 Mart 2022 yılında Botafogo-SP

1 Kasım 2022 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2023 yılında Fénix de Pilar

Lucas Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Delgado şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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