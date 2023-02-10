Lucas Diarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Diarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Diarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Diarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Diarte 4 Haziran 1993 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Martín Diarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Diarte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Diarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Diarte'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Diarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Diarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Diarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Diarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

22 Temmuz 2014 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2015 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Belgrano

Lucas Diarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Diarte şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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