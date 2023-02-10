Lucas Diarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Diarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Diarte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Diarte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lucas Diarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Diarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Diarte

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Diarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Diarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Diarte 4 Haziran 1993 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Martín Diarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Diarte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Diarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Diarte'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Diarteboyu ve yaşı kaç

Lucas Diarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Diarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Diarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Diarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

22 Temmuz 2014 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2015 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Belgrano

Lucas Diarte kimdir

Lucas Diarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Diarte şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Diarte nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
İbrahim Hesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Hesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?