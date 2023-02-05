Lucas Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Dias 22 Mayıs 1999 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Lionel Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Dias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Marketing yapmaktadır. Lucas Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Dias'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes Olympique

Lucas Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Dias şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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