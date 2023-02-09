Lucas Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Dias 20 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Vinicius Dias Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Dias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Dias'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Moto Club MA

23 Nisan 2019 yılında CSA

2 Mart 2021 yılında São Caetano

30 Nisan 2021 yılında CSA

8 Temmuz 2021 yılında Ituano

31 Aralık 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Lucas Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Dias şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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