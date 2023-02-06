Lucas Emmanuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Emmanuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Emmanuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Emmanuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Emmanuel 7 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Emmanuel Araújo Macedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Emmanuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Emmanuel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Emmanuel'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Emmanuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Emmanuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Emmanuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Emmanuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Goiás EC

Lucas Emmanuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Emmanuel şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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