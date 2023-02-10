Lucas Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Esquivel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Esquivel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Esquivel 14 Ekim 2001 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ángel Esquivel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Esquivel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Lucas Esquivel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Esquivel'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Esquivel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Esquivel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Esquivel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Esquivel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2020 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında CA Unión

Lucas Esquivel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Esquivel şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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