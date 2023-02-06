Lucas Esteves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Esteves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Esteves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Esteves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Esteves 24 Haziran 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Esteves Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Esteves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Lucas Esteves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Esteves'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Esteves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasesteves6/

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Lucas Esteves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Esteves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Esteves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Esteves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras

6 Ağu 2021 yılında Colorado

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras

3 Ocak 2023 yılında Fortaleza

31 Aralık 2023 yılında Palmeiras

Lucas Esteves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Esteves şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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