Lucas Faggioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Faggioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Faggioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Faggioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Faggioli 11 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Faggioli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Faggioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Faggioli'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Faggioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Faggioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Faggioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Faggioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Colegiales

13 Ocak 2022 yılında CD Maipú

31 Aralık 2022 yılında Colegiales

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

9 Ocak 2023 yılında Ferro

31 Aralık 2023 yılında CD Maipú

Lucas Faggioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Faggioli şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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