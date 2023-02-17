Lucas Faustino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Faustino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Faustino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Faustino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Faustino 23 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Faustino Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Faustino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Faustino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Faustino'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Faustino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Faustino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Faustino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Faustino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Faustino şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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