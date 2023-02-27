Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Fernandes 24 Nisan 1994 tarihinde União dos Palmares şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Fernandes Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Lucas Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Fernandes'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasfernandes_77/

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Lucas Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2014 yılında Fluminense U17

1 Ocak 2015 yılında Fluminense

2 Ocak 2015 yılında Bonsucesso FC

1 Mayıs 2015 yılında Fluminense

15 Mayıs 2015 yılında Luverdense

30 Kasım 2015 yılında Fluminense

22 Ocak 2016 yılında Avaí FC

17 Temmuz 2016 yılında Fluminense

26 Temmuz 2016 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2016 yılında Fluminense

26 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

29 Ocak 2018 yılında Paraná

23 Nisan 2018 yılında Fluminense

24 Nisan 2018 yılında EC Vitória

31 Aralık 2018 yılında Fluminense

1 Şubat 2019 yılında H. C. Sapporo

1 Ocak 2020 yılında Fluminense

6 Ocak 2020 yılında H. C. Sapporo

Lucas Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Fernandes şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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