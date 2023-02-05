Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Fernandes 20 Eylül 1997 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Fernandes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lucas Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Fernandes'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/lucasfernandes.11/

Lucas Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında São Paulo U20

25 Ocak 2016 yılında São Paulo

31 Ağu 2018 yılında Portimonense

30 Haziran 2019 yılında São Paulo

16 Ağu 2019 yılında Portimonense

14 Nisan 2022 yılında Botafogo

30 Haziran 2023 yılında Portimonense

Lucas Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Fernandes şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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