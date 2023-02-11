Lucas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Fernandez 20 Temmuz 1988 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ezequiel Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Fernandez'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Fernandezboyu ve yaşı kaç

Lucas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Argentinos II

1 Ocak 2011 yılında Wilstermann

1 Ağu 2011 yılında Progreso

15 Nisan 2012 yılında Rochester

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Aconquija

1 Temmuz 2015 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2016 yılında GyE Mendoza

12 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sp. Peñarol

4 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

Lucas Fernandez kimdir

Lucas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Fernandez şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Fernandez nereli

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