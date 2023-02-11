Lucas Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ferrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ferrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ferrari 31 Mart 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ferrari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ferrari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Ferrari'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Ferrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Ferrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ferrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ferrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ferro

1 Temmuz 2021 yılında Club Ciudad Bol

31 Aralık 2021 yılında Ferro

12 Ocak 2022 yılında All Boys

Lucas Ferrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ferrari şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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