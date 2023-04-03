Lucas Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Ferreira 16 Kasım 2003 tarihinde Vizela şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Silva Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Ferreira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Ferreira'nin Leixões SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lucas Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Moreirense Yout
1 Temmuz 2016 yılında Moreirense S15
1 Temmuz 2018 yılında Moreirense S17
1 Temmuz 2019 yılında Famalicão S17
1 Temmuz 2020 yılında Famalicão U19
1 Temmuz 2021 yılında Leixões U19
Lucas Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Ferreira şuan Leixões SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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