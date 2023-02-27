Lucas Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Figueiredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Figueiredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Figueiredo 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ferreira Figueiredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Figueiredo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Lucas Figueiredo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Figueiredo'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Figueiredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Figueiredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Figueiredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Figueiredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Etzella U19

1 Ocak 2021 yılında E. Ettelbrück

Lucas Figueiredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Figueiredo şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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