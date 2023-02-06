Lucas Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Figueiredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Figueiredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Figueiredo 14 Ağu 2001 tarihinde Niterói şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Figueiredo dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Figueiredo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Figueiredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Figueiredo'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Figueiredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Figueiredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Figueiredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Figueiredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vasco U17

1 Temmuz 2019 yılında Vasco U20

1 Ocak 2021 yılında Vasco da Gama

Lucas Figueiredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Figueiredo şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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