Lucas Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Flores 4 Temmuz 2002 tarihinde São Pedro do Sul şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Flores de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Flores Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Flores'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Inter U20

5 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23

Lucas Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Flores şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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