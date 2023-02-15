Lucas Forsberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Forsberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Forsberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Forsberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Forsberg 21 Mayıs 2003 tarihinde Danderyd şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Forsberg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Lucas Forsberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Forsberg'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Forsberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Forsberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Forsberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Forsberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sollentuna FK

22 Şubat 2021 yılında AIK

10 Ocak 2022 yılında Sollentuna FK

30 Kasım 2022 yılında AIK

6 Şubat 2023 yılında GIF Sundsvall

Lucas Forsberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Forsberg şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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