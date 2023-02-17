Lucas Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Freitas 20 Ocak 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas de Freitas Molarinho Chagas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Freitas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Freitas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Freitas'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vallad. Juv. A

1 Ağu 2020 yılında Valladolid Prom

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2021 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2022 yılında Palmeiras

29 Ağu 2022 yılında Moreirense

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

Lucas Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Freitas şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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