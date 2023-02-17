Lucas Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gabriel 1 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel Souza Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gabriel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Lucas Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Gabriel'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2017 yılında Braga U17

1 Temmuz 2018 yılında Braga U19

1 Ocak 2019 yılında Famalicão U19

30 Haziran 2019 yılında Braga U19

1 Temmuz 2019 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2020 yılında CO Montijo

1 Ağu 2021 yılında Louletano

14 Temmuz 2022 yılında Mafra A23

26 Ocak 2023 yılında Mafra

Lucas Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gabriel şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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