Lucas Galarza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Galarza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Galarza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Galarza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Galarza 18 Ekim 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Paraguay,Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ezequiel Galarza Fonda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Galarza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Galarza'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Galarza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Galarza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Galarza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Galarza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo U23

1 Ocak 2021 yılında Wilstermann

15 Ocak 2022 yılında Always Ready

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Lucas Galarza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Galarza şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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