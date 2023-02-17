Lucas Galvao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Galvao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Galvao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Galvao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Galvao 22 Haziran 1991 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Galvão da Costa Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Galvao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Lucas Galvao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Galvao'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Galvao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasgalvaolg/

Lucas Galvao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Galvao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Galvao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Galvao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Ponte Preta

1 Şubat 2011 yılında Piracicaba

1 Mayıs 2011 yılında Ponte Preta

1 Haziran 2011 yılında Red Bull

1 Kasım 2011 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2012 yılında Caxias-RS

1 Mayıs 2012 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2013 yılında Caxias-RS

12 Temmuz 2013 yılında A. Lustenau

31 Ağu 2015 yılında SCR Altach

25 Ağu 2017 yılında Rapid Wien

5 Temmuz 2018 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2020 yılında FC Ingolstadt

27 Ağu 2020 yılında Atromitos Athen

7 Şubat 2022 yılında Austria Wien

Lucas Galvao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Galvao şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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