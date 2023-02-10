Lucas Gamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gamba 24 Haziran 1987 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Emanuel Gamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Lucas Gamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Gamba'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Gamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Gamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GyT (Salta)

1 Temmuz 2007 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2009 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2010 yılında CD Maipú

13 Temmuz 2014 yılında CA Unión

16 Temmuz 2018 yılında Huracán

1 Ağu 2019 yılında Rosario Central

15 Temmuz 2022 yılında LDU Quito

13 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Lucas Gamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gamba şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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